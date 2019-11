Morace: "Il Milan mi ha impressionato, può risalire la china"

L’ex calciatrice e ora allenatrice Carolina Morace ha parlato a margine del Golden Foot in svolgimento a Monaco.

Come ha visto il Milan contro la Juventus?

“Il Milan mi ha impressionato perché quando perdeva palla aggrediva immediatamente gli avversari per riconquistarla e provare a colpire i bianconeri. È una novità che ha portato Pioli e che è molto positiva. I rossoneri sono in una posizione di classifica preoccupante, ma giocando così può risalire la china”.