Morales: "Monza stop inaspettato. Critiche giustificate. EL? Può essere un obiettivo ma non è scontato arrivare in fondo"

Massimo Morales, allenatore e grande conoscitore del calcio internazionale, è intervenuto nel corso del TMW News per parlare di alcuni temi di attualità del calcio italiano, fra i quali il momento che sta attraversando il Milan con un occhio di rigurado verso la sfida di Europa League contro il Rennes. Queste le sue dichiarazioni.

E il Milan? Pioli dopo il ko con il Monza è tornato ad esser criticato...

"Forse non era necessario fare quel turn over così massiccio. Dopo aver vinto 3-0 col Rennes non è che hai un risultato in bilico al ritorno. In campionato i rossoneri parevano aver ritrovato continuità e alcune certezze e invece è arrivato questo stop inatteso in un momento inopportuno. Forse insomma sono critiche stavolta giustificate. Quanto alla possibilità di vincere l'Europa League c'è da dire che ci sono squadre importanti in corsa, ad esempio il Leverkusen e non solo. Può essere un obiettivo ma non è scontato arrivare in fondo".