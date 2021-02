Morando (Socios.com): "Con il Fan Token vogliamo far interagire i tifosi con la propria squadra del cuore"

Andrea Morando, activation partnership manager di Socios.com, è intervenuto così a Replay: "Vogliamo costruire una famiglia che vada oltre alla rivalità, mettendo al centro il tifoso. Il Fan Token è un mezzo che il tifoso ha a disposizione per poter interagire con la propria squadra del cuore come non abbia fatto mai finora. Il club decide che ci saranno una serie di scelte sulle quali coinvolgerà i tifosi stessi, attraverso dei sondaggi vincolanti. Questo è il nostro primo punto cardine che deve essere chiaro a tutti".

Qual'è l'obiettivo? "Il nostro interesse è quello di mettere a disposizione della fanbase di un vasto numero di tifosi, questo strumento per rendereli partecipi. E' anche un modo, per tutti i tifosi che vivono dall'altra parte del mondo, per essere più vicini alla squadra".