Morata ammonito al Bernabeu: era diffidato, non giocherà contro lo Slovan

L'unica nota negativa della serata di Champions League del Santiago Bernabeu è il giallo preso da Alvaro Morata, una sanzione che il centravanti spagnolo pagherà a caro prezzo: il numero 7 del Milan era diffidato e dunque sarà squalificato per la prossima in Europa in Slovacchia contro lo Slovan Bratislava. La partita contro la squadra fanalino di coda nella classifica di Champions League, in programma il 26 novembre alle 18.45, potrà essere un'occasione per far mettere minuti nelle gambe a Tammy Abraham o anche per dare un po' di spazio a Francesco Camarda.

Questo il tabellino di Real Madrid-Milan di Serie A:

REAL MADRID-MILAN 1-3

Marcatori: 12' Thiaw (M), 23' Vinicius su rigore (RM), 39' Morata (M), 73' Reijnders (M)

LE FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy (74' st Fran Garcia); Valverde (45' st Camavinga), Modric (63' st Ceballos), Tchouaméni (45' st Brahim Diaz); Bellingham (74' st Rodrygo); Mbappé, Vinicius. A disp. Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Arda Guler, Endrick, Vallejo. All. Carlo Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (93' st Calabria), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah (93' st Pavlovic), Pulisic (70' st Loftus-Cheek), Leao (78' st Okafor); Morata (70' st Abraham). A disp. Sportiello, Torriani; Terracciano; Camarda, Chukwueze. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Ammoniti: 21' Morata (M), 58' Camavinga (RM), 68' Lucas Vazquez (RM), 68' Militao (RM), 72' Vinicius (RM), 85' Fofana (M)

Recupero: 1T 4'; 2T, 6'