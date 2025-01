Morata: "Conceiçao ci ha portato tanta energia. Supercoppa non è la Champions ma sarebbe un pezzo di storia in più"

Alvaro Morata ha parlato a Mediaset al termine di Juventus-Milan. Le sue dichiarazioni: “Ci hanno fatto un gol alla prima azione, siamo entrati nel secondo tempo con la consapevolezza di dover rimontare. Siamo andati con più rischio e più giocatori in avanti, questo ci ha fatto avere più occasioni”.

Cosa vi sta chiedendo Conceiçao?

“Dice che abbiamo tanta qualità e che dobbiamo metterci intensità, ci ha portata tanta energia, voglia e tanti nuovi meccanismi. Ora abbiamo la possibilità di vincere un trofeo”.

Quanto sarebbe importante questo trofeo?

“Come ogni trofeo nella vita… Non sai mai quando sarà lìultima possibilità per vincere un trofeo. Entriamo a Milanello e vediamo i trofei che ha vinto il Milan e possiamo aggiungere un numero in più. Non è una Champions o una Serie A, ma è comunque un pezzo di storia in più. Ora dobbiamo recuperare bene e mettercela tutta”.