Morata e la separazione dalla moglie: "Sono devastato. Alice voleva restare in Spagna"

Alvaro Morata, intervistato dalla televisione spagnola De Corazón, è tornato a parlare della sua separazione dalla moglie Alice Campello. Ecco le sue parole riportate da gazzetta.it: "Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita.

Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli. Non ci sarà alcun ripensamento".