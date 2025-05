Morata-gol avvicina il Galatasaray al titolo. Eguagliato il numero di reti fatte al Milan

Il Galatasaray vince agilmente sul Trabzonspor per 2-0. Nella 35ª giornata di Super Lig turca il Cimbom consolida il primo posto in classifica nel segno di Alvaro Morata: prima il difensore Bardakci porta avanti il Gala al 66º minuto con un potente colpo di testa su calcio d’angolo, poi l'attaccante spagnolo in prestito dal Milan con obbligo di riscatto raddoppia all’84º minuto, piegando le mani del portiere avversario.

Con questo successo il Galatasaray allunga la propria striscia di imbattibilità a cinque partite, portandosi a quota 86 punti. Questo vuol dire che settimana prossima, quando ospiterà il Kayserispor, avrà bisogno solo di un pareggio per aggiudicarsi il titolo di campione ai danni di José Mourinho e del suo Fenerbahce.

Col gol segnato in questo ultimo turno, Alvaro Morata ha eguagliato il bottino di reti fatto registrare nella sua ampiamente negativa esperienza al Milan. Lo spagnolo nei suoi 6 mesi in rossonero aveva segnato 6 reti in 25 partite.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 13

Reti: 6

Assist: 2