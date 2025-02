Morata in volo per la Turchia: il saluto dello spagnolo ai tifosi del Galatasaray

Alvaro Morata è partito questa mattina per la Turchia e durante il volo per Istanbul ha voluto mandare un saluto ai suoi nuovi tifosi del Galatasaray come testimonia il video pubblicato dal profilo del club turco su X. L'ormai ex attaccante rossonero si trasferirà in prestito per sei mesi automaticamente rinnovabile per altri 12 (quindi 18 mesi totali) con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.