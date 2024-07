Morata-Milan, il parere di Stoichkov: "Si sacrifica molto e lavora tanto, non capisco le critiche"

Hristo Stoichkov, ex giocatore del Barcellona soprannominato "Ayatollah" e Pallone d'Oro 1994 ha preso parola per commentare l'esito del percorso delle Nazionali coinvolte nell'Europeo di Germania appena concluso ma soprattutto del nuovo numero 7 rossonero Alvaro Morata. Queste le sue considerazioni riportate anche da TMW:

Qualche parola sui protagonisti della Spagna in questo Euro 2024: "Morata? È un ragazzo che ha sofferto molto, nessuno si spiega come si possa criticare il punto di riferimento di questa squadra. Inoltre, lavora duramente per la sua nazionale. In semifinale, nei gol di Olmo o Lamine, nessuno parla di Morata. Si trascina dietro due o tre difensori, lascia spazi... è un centravanti che non esiste più... lavora tanto, si sacrifica molto e non capisco davvero come sia stato criticato così tanto", la chiosa.