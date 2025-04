Morata nega coinvolgimento scommesse: "Smentisco tutte le informazioni che sono uscite perché sono false"

L'inchiesta sulle scommesse sui siti illegali da parte di alcuni calciatori prosegue. Scrive così La Gazzetta dello Sport: "Nicolò Fagioli si è fatto prestare 587mila euro totali da 31 persone e la domanda è spontanea: come ha fatto? Ora c’è una risposta, almeno parziale: Fagioli proponeva Rolex da comprare a costi vantaggiosi e rivendere in fretta a prezzo più alto. Qualche volta faceva il nome di Alvaro Morata, compagno alla Juve. [...] Ad Alberto Esposito, ad esempio: 'Io tramite Alvaro Morata trovo i Rolex a molto meno e poi me li rivende. Vado avanti da un anno con lui a fare questo investimento. E siccome ho il massimale da solo stavolta non posso farlo da solo. In due-tre mesi ci ritornano i soldi'. L’amicizia tra Fagioli e Morata, negli anni alla Juve, era conosciuta ma Alvaro nell’inchiesta ha questo strano ruolo esterno: non compare tra i finanziatori di Fagioli ma viene citato come procacciatore di orologi'.

LA NOTA ANSA SULL'INCHIESTA

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, e Sandro Tonali, ora al Newcastle, "oltre ad aver effettuato numerose scommesse" sulle piattaforme illegali, avrebbero ricoperto il ruolo "di collettori di scommettitori" e sarebbero stati "remunerati con bonus sui propri conti di gioco" e con riduzione dei debiti. Emerge dagli atti dell'inchiesta milanese. I due, infatti, sono indagati per una contestazione che riguarda anche la "pubblicità" data al giro di scommesse illegali, mentre tutti gli altri come "meri scommettitori". Questi ultimi sono venti in totale, tra cui non solo calciatori ma anche altri sportivi. (ANSA).

LA SMENTITA DI MORATA

In merito a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport Alvaro Morata ha pubblicato una chiara smentita sui suoi canali social: “Ho visto le informazioni che stanno uscendo su di me e ci tengo a chiarire che l’unica cosa in cui ho aiutato Fagioli in questi anni è dandogli consigli sulla sua carriera, come amico e persona con più esperienza di lui… Non ho mai saputo niente della sua situazione. Voglio molto bene a Nicolò e spero che possa rimediare presto a tutti i suoi errori, però io non ho niente a che vedere con la sua situazione e prego di non diffondere notizie false o bugie. Ripeto: smentisco tutte le informazioni che sono uscite perché sono false. Grazie”.