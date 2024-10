Morata parla di salute mentale: "Quando attraversi momenti davvero difficili non importa quale lavoro fai o inquale situazione ti trovi nella vita..."

Álvaro Morata, capitano della Spagna, è stato ospite ai microfoni di Herrera questo giovedì a COPE , dove ha parlato per la prima volta degli episodi di depressione che ha vissuto di recente. Il calciatore si è aperto al giornalista Alberto Herrera, raccontando anche di "attacchi di panico" e situazioni molto difficili che alla fine lo hanno portato a prendere la decisione di lasciare la Spagna e l'Atlético de Madrid per andare al Milan. Il programma andrà in onda integralmente nella giornata di domani, questa è una piccola anticipazione dei tanti temi delicati ed importanti, come quello della salute mentale, che ha toccato il centravanti rossonero.

"Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o in quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte", ha detto Morata.