Morata, problema rientrato: ora spera di giocare contro la Danimarca

Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto nelle scorse ore Alvaro Morata hanno dato il semaforo verde per la sua permanenza nel ritiro della Nazionale spagnola. In teoria, da protocollo UEFA, prima di 10 giorni l'attaccante del Milan non dovrebbe e potrebbe scendere in campo, ma Luis De La Fuente non ne vuole sapere, così come il rossonero stesso.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Alvaro Morata spera addirittura di poter scendere in campo già in occasione della sfida contro la Danimarca in programma questa sera al Parken di Copenaghen. Lato Milan, ovviamente, si spera invece di una gestione prudente dell'attaccante, anche perché al rientro dalla sosta c'è la Juventus.