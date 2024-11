Morata resta con la Spagna. Il Milan spera in una gestione di buon senso dell'attaccante in questa sosta

Dopo il forte trauma cranico riportato dopo lo scontro in allenamento con Strahinja Pavlovic, Alvaro Morata è stato comunque convocato dal CT della Spagna De La Fuente per i prossimi impegni della Nazionale campione d'Europa in Nations League.

Arrivato in ritiro, l'attaccante del Milan è stato sottoposto ad una serie di accertamenti che hanno dato il semaforo verde per la sua permanenza con la selezione iberica, per la felicità del CT ed un po' meno di quella di Paulo Fonseca, tra i quali c'è stato anche un botta e riposta, con l’allenatore del Milan che aveva tirato in ballo il protocollo Uefa in merito alle cosiddette “concussion” che prevedono uno stop di dieci giorni, proprio come indicato dalle carte mediche trasmesse dal Milan alla federazione spagnola.

A fronte di questo Morata dovrebbe saltare la prossima partita della Spagna in programma contro la Danimarca, ma dalle parti di Milanello si augurano in una gestione di buon senso dell'attaccante da parte dello staff tecnico della sua nazionale, anche perché al rientro da questa sosta il Milan affronterà la Juventus, non di certo una partita come le altre.