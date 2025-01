Morata salta la Juventus per squalifica: l'ammonizione di Manganiello è però ingiusta

Oltre ai vari infortunati, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek su tutti, sabato prossimo contro la Juventus Sergio Conceiçao dovrà fare a meno anche di Alvaro Morata, assente per squalifica nonostante a Como abbia anche lui avvertito un piccolo fastidio muscolare.

Già a corto di uomini, il portoghese andrà allo Stadium senza un giocatore che grazie alla sua esperienza avrebbe potuto fare la differenza. C'è comunque da dire che tutto questo si sarebbe potuto evitare, visto che il cartellino giallo che Manganiello ha estratto nei confronti di Morata al 20esimo minuto del primo tempo è piuttosto generoso, visto che prima c'è un'evidente spinta ai danni dello spagnolo, che sarebbe dovuta essere stata sanzionata.

Intervenuto in diretta nel corso della partita, l'ex arbitro Luca Marelli ha così commentato la decisione del direttore di gara: "Effettivamente è vero che c'è stata una spinta su Morata però è anche vero che non si è sottratto al tackle, ad allungare la gamba. Pertanto l'ammonizione è corretta per imprudenza".