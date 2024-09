Morata specialista delle stracittadine, e l'Inter è una delle sue vittime preferite in Italia

vedi letture

Il Milan aspetta a braccia aperte Alvaro Morata, anche perché l'attaccante spagnolo è la grande firma estiva del calciomercato rossonero. Fermo dallo scorso 19 agosto, l'ex Atletico Madrid è stato beccato nella giornata di ieri a lavorare a Milanello, in uno dei giorni liberi concessi da Paulo Fonseca, per cercare di recuperare il prima possibile dal suo infortunio muscolare.

L'impressione è che si è sulla buona strada, visto e considerato che già contro il Venezia Morata potrebbe quanto meno rientrare nei convocati dell'allenatore portoghese. L'obiettivo è essere al 100% non solo per il Liverpool ma anche e soprattutto per il derby del prossimo 22 contro l'Inter, una delle sue vittime preferite in Italia ai tempi della Juventus.

Non solo, scrive La Gazzetta dello Sport che i tifosi del Milan sperano che Morata possa diventare il talismano della squadra per interrompere la maledizione dei derby dopo le sei sconfitte di fila, complici anche i numeri che lo spagnolo ha nelle stracittadine. Basti solo pensare che l'anno scorso, contro il Real Madrid, il campione d'Europa ha segnato tre gol, vincendo in due occasioni e pareggiando in una.