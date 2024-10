Morata stoico: "Il migliore, non si ferma mai. L'emblema del sacrificio"

vedi letture

Il Milan perde a San Siro contro il Napoli e scivola a -11 punti (8 potenziali) dalla vetta della classifica di Serie A. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Alvaro Morata:

La Gazzetta dello Sport 6.5: "IL MIGLIORE. Generoso, arretra per recuperare il pallone e creare spazi. Un assist di tacco (da applausi) non sfruttato e un gol di testa annullato dal Var. Sfortunato".

Il Corriere dello Sport 6.5: "L’emblema del sacrificio, corre ovunque per raddoppiare e recuperare palloni per la squadra. Si dispera per il gol annullato".

Tuttosport 5.5: "Il primo pallone decente che gli arriva, lo spedisce in porta, peccato sia in fuorigioco. Lotta, ma è servito poco e male".

Il Corriere della Sera 5.5: "Alvarito non si ferma mai: corre, tappa, rientra, imposta. Tutte buone cose, certo, ma finisce per essere sempre troppo lontano dalla porta di Meret. E quando è nel posto giusto, come sul gol, è in fuorigioco. C’è un cortocircuito tattico da sistemare".

La Repubblica 6: "Un ricamo di tacco, un gol in fuorigioco e tanto impegno".

LA PAGELLA DI MORATA A CURA DI MILANNEWS.IT

MORATA 6: gioca a tutto campo. Specie nel primo tempo, è ovunque e arriva a fare anche il terzino. Apparecchia con il tacco una potenziale palla gol per Musah, che arriva in ritardo. Il VAR gli cancella il gol del potenziale 1-2 dopo due minuti che avrebbe cambiato la storia della gara.