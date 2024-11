Morata torna al Bernabeu. Fonseca: "Per lui è speciale giocare qui, ma mi aspetto di avere lo stesso Alvaro delle scorse partite"

Alvaro Morata domani sera tornerà a giocare al Santiago Bernabeu da avversario, dopo aver vestito la maglia del Real Madrid tra il 2008 ed il 2017. Dell'attaccante spagnolo ha anche parlato Paulo Fonseca in conferenza stampa, utilizzando parole al miele per il numero 7 del Milan:

Su Morata:

"Alvaro per me è un giocatore importantissimo, non solo come giocatore ma come professionista. È un giocatore molto molto intelligente che sta facendo molto bene, è importantissimo per la nostra squadra. Ha bisogno di giocare, quello che sta facendo per la squadra è decisivo per noi. Giocare qui è speciale per lui, ma mi aspetto di avere Alvaro come lo abbiamo avuto durante la stagione. Ha lavorato tanto per la squadra con tanta energia".

Domani gioca Leao? Cosa si aspetta da lui?

"Rafa giocherà giocherà dall'inizio. Ci aspettiamo quello che ci aspettiamo normalmente, che possa essere decisivo"

Ancelotti ha detto che per un allenatore ci vuole il giusto tempo e che questo è un Milan con potenzialità. Cosa ne pensi?

"Carlo è un punto di riferimento per me. È il miglior allenatore del mondo, tutto quello che dice è importante, da ascoltare. Lo ringrazio per questo pensiero".