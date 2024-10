Morata via da Corbetta? Il sindaco interista lo saluta sui social

Dopo l'annuncio di Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, della scelta di Alvaro Morata di prendere casa nel comune dell'hinterland milanese vicino a Magenta, e la reazione del giocatore del Milan che non ha gradito questa "pubblicità" per questioni di privacy ("Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini"), arriva sempre su Instagram la risposta del primo cittadino che ha pubblicato una foto dello stemma dell'Inter e due manine che salutano.

Nel post per annunciare l'arrivo di Morata a Corbetta, Ballarini aveva reso noto la sua fede calcistica nerazzurra. Questa vicenda si concluderà qui o ci saranno altre "puntate"?