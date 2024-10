Morata vs Fiorentina: bilancio e dati dello spagnolo contro i Viola

Questa sera all'Artemio Franchi di Firenze verrà riproposta la coppia d'attacco composta da Tammy Abraham ed Alvaro Morata, come confermato anche ieri in conferenza stampa da Paulo Fonseca.

Ma qual è il bilancio dello spagnolo contro la Fiorentina? Avendo in passato giocato con la Juventus, il numero 7 rossonero ha già affrontato la formazione Viola in nove occasioni, ottenendo 6 vittorie, una sconfitta e due pareggi. In queste Morata ha timbrato il cartellino solo in due, più nello specifico nella vittoria proprio al Franchi dell'aprile del 2015 e poi nel pareggio dell'Allianz Stadium del 2021.