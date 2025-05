Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni: Ibra e Conceiçao hanno declinato l'invito

Le parole rilasciate pochi giorni fa a La Gazzetta dello Sport da Massimo Moratti lasciavano presagire una celebrazione intima per il suo ottantesimo compleanno: "Credo che festeggerò gli 80 anni in famiglia", aveva detto.

Evidentemente l'ex presidente dell'Inter non poteva immaginare cosa gli stavano organizzando, a sua insaputa. Un'emozionante sorpresa, orchestrata con cura dai suoi figli Carlotta e Mao, quest'ultimo con un passato da vicepresidente durante la gestione Thohir, ha trasformato la sua festa in un vibrante omaggio alla sua presidenza e al legame indissolubile con il mondo nerazzurro, come riporta il quotidiano.

Una vera festa a sorpresa dunque, con la complicità degli stessi invitati, che ha visto confluire nella tenuta dei Moratti a Imbersago, nel lecchese, un numero impressionante di figure che hanno fatto la storia dell'Inter. L'invito era fissato per le 14, con un "light brunch". Il culmine dei festeggiamenti è giunto intorno alle 17 con il taglio della torta, un momento reso ancora più speciale dalla presenza di una banda che allietava l'atmosfera con la sua musica nel giardino della tenuta.

Ad accogliere gli oltre trecento ospiti, spiccavano i volti di più di cento ex giocatori nerazzurri, a testimonianza del segno indelebile lasciato dalla presidenza Moratti. Dalle telecamere sono stati immortalati gli arrivi di ex come Adani e Ze Maria. Assenti i rossoneri Sergio Conceiçao e Zlatan Ibrahimović, che hanno declinato l'invito.