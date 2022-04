Moratti sul Milan: "Quest'anno ha fatto tantissimo, c'è solo da ringraziare Pioli"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a "Radio anch'io sport" su Rai Radio 1, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Quest'anno ha fatto tantissimo, c'è solo da ringraziare Pioli. Adesso è un momento di stanca, può capitare un periodo così. Adesso vedremo se avrà la forza di tornare a vincere, l'attacco ieri ha fatto male. Abbiamo visto una grande partita in Inghilterra ieri, il ritmo è completamente diverso ed è dovuto alla qualità dei singoli. Sono due sport diversi, le nostre squadre sono in crisi ma non hanno fatto il massimo".