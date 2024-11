Motta a Dazn: "Il Milan aspetta e su un errore cercherà di contrattaccare"

Primo tempo sonnacchioso e privo di alcuna emozione quello tra Milan e Juventus a San Siro. Stenta a decollare la gara tra rossoneri e bianconeri che complessivamente hanno fatto registrare appena un tiro in porta (degli ospiti) e nemmeno troppo pericoloso. Se qualcuno vorrà vincere la gara, e la formazione di Fonseca non ha molte alternative se vuole ancora competere per la vetta della classifica, sarà necessario alzare i ritmi sia come gioco che come atteggiamento.

Rientrando in campo dagli spogliatoi, ai microfoni di DAZN, ha parlato il tecnico bianconero Thiago Motta: "Dobbiamo continuare a giocare ocn pazienza e calma. Il Milan è una squadra quando non ha la palla aspetta e su un errore cercherà di contrattaccare: noi dovremmo utilizzare meglio gli spazi per metterli più in difficoltà e superare la prima pressione"