Motta dribbla la domanda su Tomori: "Non parlo di giocatori non miei"

vedi letture

Thiago Motta è intervenuto questa mattina in conferenza stampa da Riyad per presentare la sfida contro il Milan, in programma domani sera alle 20 italiane e valida per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Tra i temi toccati anche quello relativo a Fikayo Tomori, centrale rossonero che negli ultimi giorni è stato dato come obiettivo bianconero per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio.

Cosa pensa di Tomori?

"Non parlo di giocatori altrui, parlo dei miei. Ho parlato in modo collettivo, il Milan ha tanti giocatori forti ed è evidente per tutti. Rispondo sui miei giocatori, non sugli altri, perché non vorrei che gli altri parlassero dei miei. Sono molto geloso.