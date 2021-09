Mourinho show nel derby, l'AIA non gradisce: "Teatrino inaccettabile, saremo severissimi"

L'arbitraggio di Guida nel derby tra Lazio e Roma ha mandato su tutte le furie José Mourinho e in campo lo si è intuito dalle tante proteste. I vertici arbitrali non hanno gradito lo show dato dall'allenatore giallorosso, definito un "teatrino" a causa di un comportamento "inaccettabile" secondo quanto raccolto da Il Messaggero.

Il retroscena. "Non deve ripetersi, saremo severissimi", le altre considerazioni che arrivano dall'AIA, che ha intenzione di tenere sott'occhio il manager portoghese nelle prossime partite, un po' come avvenuto con Gian Piero Gasperini. Il quotidiano racconta anche il pensiero del designatore Rocchi, che considera insufficiente la prestazione del fischietto di Torre Annunziata, per la gestione di Mourinho e il rigore per i giallorossi: la classica compensazione, secondo il capo degli arbitri.