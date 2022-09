Moviola CorSport, Casarin: "La Var segnala un fallo di mano di Villar: Fabbri concede di conseguenza il rigore"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Casarin fa il punto sulla partita di Michael Fabbri: "Sampdoria-Milan con Fabbri e Abisso arbitri. Milan subito in vantaggio con Messias. Poi raddoppio annullato dalla Var per fuorigioco di Giroud. Dopo una rovesciata imprudente di Leao sul viso di Ferrari l’arbitro espelle giustamente Leao per doppio giallo. Pareggio regolare di Djuricic al 60’. La Var segnala un fallo di mano di Villar: Fabbri concede di conseguenza il rigore e Giroud segna. Finale confuso con espulsione di Giampaolo".