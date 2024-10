Moviola Gazzetta: ok i rigori. Theo-Colpani e Ranieri-Abraham: no fallo

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali di Fiorentina-Milan 2-1: secondo la Rosea, c'erano tutti e tre i rigori fischiati dall'arbitro Paireto (uno ai viola e due ai rossoneri), mentre ha fatto bene il direttore di gara a lasciar correre gli interventi durante la ripresa di Theo Hernandez su Colpani e di Ranieri su Abraham.

Dopo il match, Paulo Fonseca ha dichiarato in conferenza stampa: "Non mi piace parlare dell'arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l'abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema, questo è calcio non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi... Quanti rigori vediamo in Serie A?".