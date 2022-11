Mudingayi su Vranckx: "Il suo compito è lavorare e farsi trovare pronto. Pioli sa quando uno può giocare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex centrocampista Gabi Mudingayi, allenato anche da Pioli in carriera, è venuto a visitare il suo ex tecnico ieri in quel di Milanello e ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. L'ex centrocampista di Lazio e Bologna ha speso qualche parola anche sul giovane connazionale Aster Vranckx che si sta ancora ambientando a Milanello e fin qui ha trovato poco spazio: "Ha bisogno di lavorare e piano piano farà vedere il suo valore. Pioli vede i calciatori tutti i giorni, sa quando uno può scendere in campo. Spetta solo a lui valutarne la crescita, allenamento dopo allenamento. Il compito del ragazzo è quello di lavorare: dovrà farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa".