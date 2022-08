Mueller sulla terza maglia: "La bandiera di Milano è stata posizionata al centro per onorare passione e orgoglio dei milanesi"

Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha commentato così l'uscita della terza maglia rossonera per la stagione 2022/2023: “Milano è una città orgogliosa della sua essenza, ricca di cultura e stile. Volevamo fare qualcosa di molto diverso e unico con la nuova Third Jersey, utilizzando un nuovo colore di tendenza che si abbina alla moda lungimirante di Milano. Un altro aspetto fondamentale del kit è l'integrazione della bandiera di Milano che è stata posizionata al centro della maglia come grafica tonale per onorare la passione e l'orgoglio del popolo milanese”.