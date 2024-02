Muller dice che il Bayern non ha le palle. Il Milan le ha? Pioli: "Questa squadra le ha sempre avute"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli, match valido per la 24esima giornata di Serie A e finito 1-0 in favore dei rossoneri.

MN - Muller si è lamentato che il Bayern non ha le palle... La sua squadra le ha dimostrate?

"Questa squadra ha sempre avuto gli attributi, anche quando non è riuscita ad esprimersi, anche aquando ha perso delle partite, non sono mai mancate la voglia di essere squadra e la voglia di vincere le partite".