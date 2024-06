Multe ad Albania e Serbia per alcuni striscioni nazionalisti durante l'Europeo

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - L'Uefa ha multato di diecimila euro a testa le federazioni di Albania e Serbia per degli striscioni con "mappe 'nazionalistiche" esposti dai loro tifosi nelle partite contro l'Italia e l'Inghilterra. Durante Italia-Albania "i tifosi albanesi hanno affisso uno striscione con la mappa del paese che si estende oltre i suoi confini nel territorio delle Nazioni vicine", mentre nel secondo match "gli striscioni dei tifosi serbi riportavano il territorio indipendente del Kosovo con la scritta 'Non ci arrenderemo'". Per questo l'Uefa ha deciso le sanzioni pecunarie. (ANSA).