Muriel dall'Atalanta va negli Usa. Manca solo l'ufficialità

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 12 FEB - Manca solo l'ufficialità del trasferimento agli Orlando City, club della Major League Soccer nordamericana, ma Luis Muriel ha già preso il volo verso la sua nuova destinazione. L'attaccante colombiano, in scadenza di contratto con l'Atalanta il prossimo 30 giugno e fortemente voluto in Florida dall'allenatore Oscar Pareja, suo connazionale, lascia Bergamo dopo 68 in 184 partite ufficiali, dopo essere arrivato dal Siviglia nell'estate del 2019. E' rimasto a disposizione dell'allenatore Gian Piero Gasperini tutta la scorsa settimana, senza però essere convocato per il Genoa. La conferma arriva da due stories del profilo Instagram dello stesso giocare, 33 anni da compiere il prossimo 16 aprile.

Nella prima, sormontata dalla scritta 'Here we go', appare su un aeroplano. Nella seconda, invece, è raffigurato un fotomontaggio, di spalle in maglie Atalanta e con un trolley in mano col logo di Orlando, mentre osserva una parete con le maglie delle altre squadre della sua carriera italiana incorniciate: Lecce, Udinese, Sampdoria e Fiorentina. (ANSA).