Muro Upamecano: meno di un dribbling subito per partita

Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore, dopo la trattativa fallita per Kabak il nome nuovo è quello di Upamecano. Il difensore classe 1998 viene da un’ottima Bundesliga, in cui ha collezionato 15 presenze. Un’ottima annata in cui il difensore ha subito meno di un dribbling per partita, segno della sua abilità nell’uno contro uno. Un’abilità che farebbe certamente comodo al nuovo Milan di Marco Giampaolo.