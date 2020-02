Musacchio su Ibra: "Da quando è arrivato la squadra sta facendo molto bene"

Mateo Musacchio, intervistato da Sportmediaset, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "E' un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato. Per la squadra è importantissimo non solo per il nome, ma per quello che fa dentro il campo. Da quando è arrivato lui la squadra sta facendo molto bene e arriviamo a domenica in un bel momento. Sta lavorando per arrivare bene alla partita e speriamo che sia con noi domenica".