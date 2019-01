Il 2018 è stato un anno poco prolifico per Mateo Musacchio. Il difensore argentino, che con la maglia del Villarreal aveva segnato sette reti, non è riuscito a trovare il gol nell'ultimo anno solare. L'ultima marcatura, e per ora unica con il Milan, del numero cinque milanista risale al dicembre del 2017 in Europa League contro il Rjieka.