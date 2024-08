Musah: "A 21 anni ho già girato l'Europa? Ho preso da mio padre, le sue storie sono di grande ispirazione"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha concesso una lunga intervista a The Athletic. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Yunus Musah è tornato a New York, la città in cui è nato, e sta riflettendo sulla sua voglia di viaggiare che lo ha portato a giocare in club inglesi, spagnoli e italiani all'età di 21 anni.

A soli 21 anni Musah ha già giocato in Inghilterra, Spagna ed Italia: “Credo di aver preso un po' da mio padre. È partito a 16 anni. Mi racconta le sue storie. È di grande ispirazione. Ora abbiamo una bella vita in Europa. Il merito è suo, che ha affrontato tutto questo per portarci dove siamo con molti meno soldi di quelli che abbiamo ora”.

Di cosa parlano queste storie? “Le storie dei migranti. Ha dovuto fare molte cose - così, per esempio, quando era in Italia, dormiva in macchina e dormiva all'aperto. Andava in bicicletta per due ore dal lavoro - andata e ritorno, quindi quattro ore. Poi, (quando ha avuto più successo), è passato a una moto e infine a un'auto. Questo prima che io nascessi. Ma mi fa sentire davvero grato. Perché ti lamenti di piccole cose quando tuo padre ha vissuto tutto questo? È una cosa che apre gli occhi. Sono molto grato”.