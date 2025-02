Musah a Sky: " I nuovi acquisti sono arrivati con tanta fame e voglia. Nello spogliatoio siamo molto uniti"

vedi letture

Yunus Musah, intervistato da Sky prima di Milan-Hellas Verona, ha rilasciato queste parole a pochi minuti dalla sfida contro i veneti: "L’obiettivo è vincere per andre in Champions, dobbiamo lottare per questo. I nuovi acquisti sono arrivati con tanta fame e voglia, stanno facendo bene, siamo molto positivi. L'atmosfera nello spogliatoio? Noi nello spogliatoio siamo sempre molto uniti nonostante gli up and down sul campo, la stagione non è finita e oggi abbiamo una nuova chance per fare i tre punti".

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona:

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders, Sottil; João Félix, Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Leão. All.: Conceição.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradarić; Suslov, Kastanos; Sarr. A disp.: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Oyegoke, Okou; Bernede, Cissè, Lazović; Ajayi, Lambourde, Livramento, Mosquera. All.: Zanetti.