Musah dopo Milan-Como: "Grazie ai tifosi per l'appoggio nei momenti belli e difficili"

vedi letture

Non un pomeriggio tra i più memorabili per Yunus Musah nella gara tra Milan e Como. Il centrocampista americano, confermato ancora una volta tra i titolari dal tecnico Sergio Conceicao che sembra non poter fare a meno di lui, condiziona la sua partita con un errore clamoroso davanti alla porta e all'inizio del secondo tempo con un giallo che lo squalifica per la prossima gara contro il Napoli, dopo la sosta, e che di fatto sancisce la sua sostituzione in favore di Joao Felix.

Musah è uscito tra i fischi dei tifosi rossoneri ma al termine della gara ha comunque voluto condividere le sue sensazioni sui social. Questo il messaggio pubblicato su Instagram: "Grandissimo spirito di squadra per rimontare e vincere i 3 punti. Grazie a tutti i tifosi per l’appoggio nei momenti belli e quelli difficili".