Musah e gli aneddoti dai tempi dell'Arsenal: "Gli altri erano più avanti, io ho lavorato sodo e sono diventato uno dei migliori. Saka? Da giovane giocava terzino sinistro"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha concesso una lunga intervista a The Athletic. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Yunus Musah è tornato a New York, la città in cui è nato, e sta riflettendo sulla sua voglia di viaggiare che lo ha portato a giocare in club inglesi, spagnoli e italiani all'età di 21 anni.

A nove anni la famiglia si trasferisce nella zona di est e Musah entra nell'academy dell'Arsenal: “Gli altri giocatori erano più avanti di me. Avevano già giocato lì e tecnicamente erano più dotati di me. Io dovevo solo lavorare sodo. E alla fine sono diventato uno dei migliori”.

Su Saka, suo compagno nelle giovanili dell'Arsenal: “La differenza è che da giovane non giocava a destra. Ha giocato come terzino sinistro e ala sinistra. È impressionante. È migliorato anche lui, è pazzesco. A volte si vedono giocatori che fanno meglio nelle squadre giovanili perché è più facile. Ma poi sta facendo meglio nel calcio professionistica. Ora si fa notare ancora di più”.