Musah, esordio rimandato! L'americano squalificato contro il Bologna

Yunus Musah dovrà rimandare il suo esordio in gare ufficiali con la maglia del Milan. Il centrocampista americano, ultimo arrivato nella affollata campagna acquisti rossonera, sarà squalificato nella prima giornata di campionato contro il Bologna che si giocherà lunedì 21 alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara. Musah, infatti, è stato espulso nei minuti finali dell'ultima giornata dello scorso campionato spagnolo nella partita che il suo Valencia ha pareggiato per 1-1 in casa del Betis. Musah sarà l'unico squalificato rossonero per il debutto in A. Assente, ma per infortunio, Ismael Bennacer.