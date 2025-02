Musah felice della vittoria: "Anche dopo l'espulsione ero fiducioso di poter vincere"

vedi letture

Yunus Musah ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della partita vinta dai rossoneri sul campo dell'Empoli. Ecco un estratto delle sue parole dopo la vittoria contro l'Empoli:

UNA PRESTAZIONE SOLIDA

"Ho vissuto una partita solida, c'erano pochi momenti in cui l'Empoli ci ha dato problemi. Anche dopo il rosso ero fiducioso per la vittoria e così è stato. Ho le qualità per giocare ovunque, attacco e difendo e aiuto volentieri la squadra".