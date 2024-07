Musah: "Ricordo bene quando era la mia prima pre-stagione in prima squadra ed ero emozionato di mostrare cosa sapevo fare"

In merito ad alcuni giovani come Liberali e Camarda che si stanno allenando con la prima squadra, Yunus Musah ha dichiarato in conferenza stampa: "Mi sto allenando con loro da qualche giorno ormai, e stanno andando bene. Ricordo quando era la mia prima pre-stagione in prima squadra ed ero emozionato di mostrare cosa sapevo fare, quindi sono sicuro che loro vogliono fare lo stesso".

Sulle prossime partite, a partire dal quella di questa notte contro il Real Madrid, l'americano ha poi spiegato: "Spero di giocare per trovare il ritmo giusto e prepararmi per la stagione. Modric? Ho giocato contro di lui nella Liga... È un grande giocatore e sicuramente un giocatore da cui imparare".

OCCHIO AL LIONE

Yunus Musah è stato uno dei diversi acquisti del Milan della scorsa estate: l'americano è arrivato dal Valencia e ha collezionato ben 40 presenze con i rossoneri e di queste poco più della metà, 22, da titolare. Numeri importanti per un ragazzo che, va ricordato, ha solamente 20 anni. Il centrocampista è appena arrivato in ritiro a New York insieme al connazionale Christian Pulisic e Fonseca avrà modo di conoscerlo in questi giorni, anche per capire come sfruttarlo.

La Gazzetta dello Sport oggi però riporta l'indiscrezione rimbalzata ieri dalla Francia - e più precisamente da Footmercato.net - secondo cui il Lione sarebbe interessato al centrocampista americano del Milan. Il club rossonero l'anno passato acquisto Musah per circa 20 milioni di euro e oggi potrebbe essere disposto a parlare con il Lione - così come con qualsiasi altro potenziale acquirente - solo in presenza di un'offerta considerata seria dal punto di vista economico.