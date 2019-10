Mussi a TMW: "Leao una delle note migliori. Piatek spero si sblocchi presto"

Roberto Mussi, ex Milan, ha parlato ai microfoni di TMW intervenendo sui due attaccanti rossoneri Piatek e Leao: "Rafael Leao? Nelle difficoltà generali che si sono riscontrate nella prima parte di stagione lui è stata una delle note migliori. Speriamo posa continuare. La rinascita del Milan passa anche dai gol di Piatek? Era arrivato con grande entusiasmo dal Genoa e poi si è inceppato qualcosa. Non so le motivazioni, spero che si sblocchi presto".