Muzzi: "Milan, prendi Scamacca: può coesistere con Ibrahimovic"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto Muzzi, il primo (ormai quasi dieci anni fa) a intuire le potenzialità di Scamacca, attaccante che piace molto al Milan: "Se arrivasse l'opportunità rossonera dovrebbe assolutamente coglierla e dire sì al trasferimento. Non sarebbe affatto un salto troppo grande. E poi, vicino a Ibrahimovic, avrebbe la possibilità di compiere un ulteriore passo nella sua maturazione. Anzi, dirò di più: se io fossi stato il Milan, avrei già preso Scamacca. Fra l’altro, lui può tranquillamente coesistere con Ibra. Per me anche insieme possono formare davvero una bella coppia in attacco".