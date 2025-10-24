MVP Serie A di settembre, Pulisic premiato da Furlani nel pre partita di Milan-Pisa

Nei giorni scorsi la Lega Serie A ha eletto Christian Pulisic come miglior giocatore del mese di settembre. Sette partite giocate tra campionato e Coppa Italia, con 6 gol e 2 assist all'attivo. Lo statunitense stasera non sarà a disposizione per il problema al flessore destro, ma prima dell'inizio di Milan-Pisa è stato comunque premiato dall'AD Giorgio Furlani come MVP di settembre della Serie A.

Nei giorni scorsi Christian Pulisic si è sottoposto a risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio sofferto in nazionale, nell'amichevole tra USA e Australia. Gli esami svolti hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa una settimana. I tempi di recupero stimati sono di circa 3 settimane: Pulisic potrebbe tornare per la sfida contro il Parma dell'8 novembre o al più tardi dopo la sosta.

Nel frattempo il rossonero ha rassicurato tutti su come sta andando il recupero con una stories Instagram: "Sono state un paio di settimane difficili ma il recupero sta andando alla grande e non vedo l'ora di tornare".