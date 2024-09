Nainggolan: "Preferisco Dimarco a Theo: ti fa dieci assist e sette gol all'anno"

vedi letture

L'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, Radja Nainggolan, ospite sul canale Youtube Controcalcio, ha messo a confronto il terzino dell'Inter Federico Dimarco con quello rossonero Theo Hernandez. Le parole del belga: "Io già l'anno scorso dicevo che preferisco Dimarco, sapete perché? Il francese è più talento puro, ma Dimarco è più funzionale perché ti fa dieci assist e sette gol all'anno. Dimarco è il terzino con più scatti in Serie A, non mi dite che non ha qualità atletiche".

Questo il tabellino di Inter-Milan di Serie A:

INTER-MILAN 1-2

Marcatori: 10’ Pulisic, 28’ Dimarco, 89’ Gabbia.

LE FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 82’ Carlos Augusto); Dumfries (dal 63’ Darmian), Barella (dal 74’ Zielinski), Calhanoglu (dal 63’ Asllani), Mkhitaryan (dal 63’ Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Martienez, de Vrij, Bisseck, Palacios, Arnautovic, Correa, Taremi. All. Simone Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic (dal 78’ Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (dal 87’ Chukwueze); Abraham (dal 90’+2 Pavlovic), Morata (dal 78’ Loftus-Cheek). A disp.: Torriani, Raveyre, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Musah, Zeroli. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Mariani

Ammoniti: 18’ Mkhitaryan, 38’ Fofana, 40’ Calhanoglu, 86’ Asllani, 88’ Dimarco.