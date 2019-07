Namibia-Costa d'Avorio 1-4, Kessie cala il tris d'assi...st

La Costa d'Avorio ha battuto 1-4 la Namibia nel terzo turno del gruppo D della Coppa d'Africa, in corso in Egitto. Tra gli Elefanti figura anche il milanista Franck Kessie, in campo per tutta la gara e autore di tre assist nella vittoria dei suoi. Il primo, in particolare, è davvero pregevole: lancio al millimetro per Max Gradel a scavalcare tutta la difesa avversaria, nel gol del vantaggio segnato dagli ivoriani.