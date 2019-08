Nando Orsi: “Giampaolo è un allenatore che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre”

Nando Orsi è intervenuto a ‘Calciomercato l’Originale’ su Sky Sport, dove ha espresso il suo pensiero su Marco Giampaolo: “Giampaolo è un allenatore che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre. il Milan ha giocatore tecnici importanti e lui quindi deva valorizzare quanto ha fatto in passato nelle sue squadre, però deve farlo mettendo le persone nei ruoli giusti. Far giocare Suso, abituato a sentire e toccare la linea laterale, come trequartista, mi sembra un po' azzardato. Piatek più gli metti giocatori e più fatica. Giampaolo sta rischiando e lavorando ma i giocatori, come Suso, gli devono dare una mano. Io mi faccio però una domanda anche sul fatto che su cinque acquisti nessuno abbia giocato."