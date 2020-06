Nanni (commissione medica FIGC): "C'è la possibilità di riaprire gli stadi per le ultime gare"

Gianni Nanni, delegato della Commissione Medica FIGC e medico sociale del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono le condizioni per alleggerire la quarantena. Se il campionato inizia e ci fosse un positivo, ci troveremmo di nuovo bloccati. Riapertura stadi? Per le ultime partite del campionato, o al massimo per la metà, c'è la possibilità di tornare negli stadi, ovviamente con capienza ridotta"