NAP-MIL (0-0): primo tempo a reti inviolate, parità al "Maradona"

Primo tempo molto fisico e nervoso, con le due squadre che reclamano un rigore a testa: il primo è del Milan, con Bennacer atterrato in area da Koulibaly in modo netto. Poi è il turno dei padroni di casa, con un intervento dubbio di Tomori su Osimehn. Quarantacinque minuti a ritmi alti e molto fisici, ma per ora non ci sono state chiare occasioni da gol. Milan che comunque sta affrontando una squadra forte e pericolosa con coraggio.