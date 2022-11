Napoli a +8 sul Milan, Spalletti: "Se pareggiano fa piacere, ma mancano 72 punti"

MilanNews.it

Cosa le ha lasciato la giornata di martedì dopo la vostra vittoria e il pareggio del Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro l'Udinese - partita valida per la 15esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Non è che cambi molto per noi... Facciamo quasi sempre le stesse cose. Da un punto di vista professionale, di ruolo che ricopriamo, ci fanno comode quelle cose lì, al di là di ciò che gira intorno a noi. Dobbiamo avere ben chiaro il nostro obiettivo giornaliero e settimanale. La gara con l'Empoli ci ha creato delle difficoltà, ma poi abbiamo vinto meritatamente ed è stata condotta per lunghi tratti molto bene. Abbiamo fatto l'aggiramento che volevamo, magari a volte troppo lentamente e l'Empoli ci ha messo i bastoni tra le ruote perché son bravi a far calcio, ma l'abbiamo portata a casa. E dopo abbiamo subito iniziato a pensare alla gara successiva, quella di domani, perché in fondo ci sono due allenamenti. Quello che succede sugli altri campi noi non lo possiamo determinare, poi se viene fuori un pareggio delle grandi anziché una vittoria è normale ci faccia piacere ma non è su questo che possiamo basarci, sulle difficoltà altrui. Ma solo e soltanto sulla qualità del nostro calcio che tutti stanno apprezzando. Noi abbiamo il nostro sguardo orientato sulla strada che vogliamo percorrere e ancora è presto affinché un episodio sia determinante, mancano 72 punti da qui alla fine. E' fondamentale allenarsi bene giorno dopo giorno, qui e ora".